В Китае собираются увеличить экспорт нефтепродуктов

Китайские НПЗ готовятся увеличить экспорт до почти 2 млн баррелей в сутки в ноябре и декабре. Вырастут, согласно прогнозам, прежде всего, экспортные поставки дизельного топлива, сообщает издание oilcapital.ru.

Отмечается также, что этим планам может помешать ситуация на внутреннем рынке. Дело в том, что спрос на дизельное топливо в Китае традиционно растёт в четвёртом квартале из-за сбора урожая и снятия ограничений на рыболовство.