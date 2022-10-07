Китайские НПЗ готовятся увеличить экспорт до почти 2 млн баррелей в сутки в ноябре и декабре. Вырастут, согласно прогнозам, прежде всего, экспортные поставки дизельного топлива, сообщает издание oilcapital.ru.
Отмечается также, что этим планам может помешать ситуация на внутреннем рынке. Дело в том, что спрос на дизельное топливо в Китае традиционно растёт в четвёртом квартале из-за сбора урожая и снятия ограничений на рыболовство.
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