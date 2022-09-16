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Китайские читатели Tencent: США ждёт катастрофа за переход красных линий РФ

Мир

В Китае прокомментировали заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что США перейдут красную черту в случае передаче Украине ракет большей дальности.

Китайские читатели Tencent: США ждёт катастрофа за переход красных линий РФ

Статью опубликовало издание Tencent, читатели которого предположили, что американцы рискуют испытать мощь российского оружия на себе. Некоторые высказывания жителей КНР публикует "ПолитРоссия".

Россия ясно дала понять, что США станут открытым военным врагом, если передадут ракеты Украине, отмечают пользователи. По их мнению, из-за этого между двумя сверхдержавами начнётся полноценная война, которая может быстро перерасти в ядерную.

Каждый уголок Соединённых Штатов станет целью, по которой будет нанесён удар российским ядерным оружием, как только будет пересечена красная линия, написал один из читателей.

Пришло время навести порядок в США и НАТО, добавил другой.

Некоторые предположили, что ядерным ударом по США Россия не ограничится, а может применить тактическое ядерное оружие и против Вооружённых сил Украины (ВСУ), так как обстрелы ракетами могут вестись с украинской территории.

Ранее эксперты китайского издания NetEase заявили, что после воздушного манёвра самолётов ВС России у берегов Аляски США неожиданно вспомнили о вежливости.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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