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Компьютеры и другая электроника подорожают в России. Почему?

Цены на компьютеры поднимутся из-за роста цен на металлы

0:54
Экономика

Рост цен на металлы вызвал подорожание компьютеров, комплектующих и прочей техники. Об этом сообщает DigiTimes.

Цены на компьютеры поднимутся из-за роста цен на металлы
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Аналитики издания ссылаются на несколько китайских компаний-производителей полупроводников, которые предупредили своих партнеров о повышении цен на оборудование.

Этот шаг связан с увеличением стоимости металлов, используемых при производстве электроники.

В публикации указывается, что за последние четыре года медь подорожала с 5000 до 8300 долларов за метрическую тонну. Также наблюдается рост цен и на другие металлы.

Аналитики прогнозируют подорожание не только компьютеров и аксессуаров к ним, но и бытовой техники и автомобилей. Например, в индукционных кухонных панелях или автомобилях широко применяются полупроводниковые компоненты.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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