Компьютеры и другая электроника подорожают в России. Почему?

Рост цен на металлы вызвал подорожание компьютеров, комплектующих и прочей техники. Об этом сообщает DigiTimes.
Аналитики издания ссылаются на несколько китайских компаний-производителей полупроводников, которые предупредили своих партнеров о повышении цен на оборудование.
Этот шаг связан с увеличением стоимости металлов, используемых при производстве электроники.
В публикации указывается, что за последние четыре года медь подорожала с 5000 до 8300 долларов за метрическую тонну. Также наблюдается рост цен и на другие металлы.
Аналитики прогнозируют подорожание не только компьютеров и аксессуаров к ним, но и бытовой техники и автомобилей. Например, в индукционных кухонных панелях или автомобилях широко применяются полупроводниковые компоненты.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.