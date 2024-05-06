Врач-диетолог Лазуренко: настоящая диета — это долгосрочное изменение привычек

Диетолог Лазуренко заявила, что диета должна стать основой рациона надолго

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диеты часто имеют временный эффект, потому что люди обычно хотят быстрых результатов и не готовы к долгосрочным изменения в своём образе жизни, рассказала врач-диетолог и терапевт в клинике Доктора Ковалькова Наталья Лазуренко.

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Она заявила, что жировая ткань всегда стремится к накоплению, это делает краткосрочные диеты бесполезными, если вы хотите снизить вес надолго. Диетолог заявила, что лишь диета, которая станет основой вашего постоянного рациона, способна обеспечить эффективность на долгий срок, сообщает NewsInfo. Ru.

"Настоящая диета — это не временная мера, а долгосрочное изменение привычек", — подвела итог врач.