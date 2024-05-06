Глава страховой компании UnitedHealth признался, что заплатил киберпреступникам выкуп в 22 млн долларов

Ущерб от кибератаки на UnitedHealth составит не меньше 1,6 млрд долларов

2:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Глава крупнейшего страховщика США в области здравоохранения UnitedHealth Эндрю Уитти признался, что заплатил 22 млн долларов в биткоинах киберпреступникам после масштабной хакерской атаки, в результате которой могла быть похищена треть данных клиентов компании.

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Об этом Уитти рассказал в ходе своего выступления в Комитете по финансам Сената США.

В феврале преступники с помощью программы-вымогатель взломали подразделение страховщика Change Healthcare, которое обрабатывает около 50% всех медицинских обращений американских граждан. Из-за кибератаки пострадала вся система здравоохранения США, так как медики лишились возможности получать оплату за свои услуги.

В апреле головной офис компании предварительно оценил масштабы хакерской атаки в 872 млн долларов, не считая 6 млрд долларов, потраченных на покрытие ущерба пострадавших медучреждений.

Уитти отметил, что озвучить полную сумму убытков можно будет только после полного установления всех пострадавших. По его словам, предположительно, она будет не меньше 1,6 млрд долларов.

Основатель компании GDA Group Ярослав Богданов рассказал, что подобные преступления фиксируются по всему миру практически каждый день, причем они уже давно вышли за рамки преступлений с целью наживы.

"Кибератака на UnitedHealth наглядно демонстрирует, что таким взломом можно вывести из строя не только конкретную компанию, но систему здравоохранения целого государства. Аналогичные преступления в сфере энергетики, транспорта, промышленности могут привести страну к коллапсу. А если говорить об атомной энергетике, химическом производстве, то здесь последствия могут быть самыми катастрофическими", — сказал он.

Богданов уверен, что факт уплаты выкупа главой страховщика не решает проблему глобальной кибербезопасности. По его мнению, для этого нужно наладить диалог между представителями государственных институтов и IT-сектора, чтобы они сообща обеспечили эффективное и безопасное цифровое развитие мира.

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