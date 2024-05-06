Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Бойков: желание финнов не пускать россиян в Калининград — просто слова
Стюардесса раскрыла секреты упаковки ручной клади
Рассказываем пользу удаления почек для смородины
Генштаб по поручению Путина проведёт учения ракетных войск по использованию ТЯО
Рецепт вегетарианской запеканки из картофеля и тыквы
"Заступник": как мобильное приложение может обеспечить безопасность ребенка
Три эффективных упражнения для сушки ног
Эксперты рассказали, кому не подойдут британские кошки
Зрители рассказали, какой фильм Балабанова они считают худшим
Глава страховой компании UnitedHealth признался, что заплатил киберпреступникам выкуп в 22 млн долларов

Ущерб от кибератаки на UnitedHealth составит не меньше 1,6 млрд долларов

2:23
Страхование

Глава крупнейшего страховщика США в области здравоохранения UnitedHealth Эндрю Уитти признался, что заплатил 22 млн долларов в биткоинах киберпреступникам после масштабной хакерской атаки, в результате которой могла быть похищена треть данных клиентов компании.

Ущерб от кибератаки на UnitedHealth составит не меньше 1,6 млрд долларов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Об этом Уитти рассказал в ходе своего выступления в Комитете по финансам Сената США.

В феврале преступники с помощью программы-вымогатель взломали подразделение страховщика Change Healthcare, которое обрабатывает около 50% всех медицинских обращений американских граждан. Из-за кибератаки пострадала вся система здравоохранения США, так как медики лишились возможности получать оплату за свои услуги.

В апреле головной офис компании предварительно оценил масштабы хакерской атаки в 872 млн долларов, не считая 6 млрд долларов, потраченных на покрытие ущерба пострадавших медучреждений.

Уитти отметил, что озвучить полную сумму убытков можно будет только после полного установления всех пострадавших. По его словам, предположительно, она будет не меньше 1,6 млрд долларов.

Основатель компании GDA Group Ярослав Богданов рассказал, что подобные преступления фиксируются по всему миру практически каждый день, причем они уже давно вышли за рамки преступлений с целью наживы.

"Кибератака на UnitedHealth наглядно демонстрирует, что таким взломом можно вывести из строя не только конкретную компанию, но систему здравоохранения целого государства. Аналогичные преступления в сфере энергетики, транспорта, промышленности могут привести страну к коллапсу. А если говорить об атомной энергетике, химическом производстве, то здесь последствия могут быть самыми катастрофическими", — сказал он.

Богданов уверен, что факт уплаты выкупа главой страховщика не решает проблему глобальной кибербезопасности. По его мнению, для этого нужно наладить диалог между представителями государственных институтов и IT-сектора, чтобы они сообща обеспечили эффективное и безопасное цифровое развитие мира.

Ранее в Костромской области женщина отдала мошенникам почти 400 тысяч рублей за "продление полиса ДМС".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Президенту Зеленскому осталось недолго. Запад выбирает преемника Дмитрий Плотников Русский солдат уже был в Париже и Берлине, настало время повторить Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Стюардесса раскрыла секреты упаковки ручной клади
Рассказываем пользу удаления почек для смородины
Генштаб по поручению Путина проведёт учения ракетных войск по использованию ТЯО
Президенту Зеленскому осталось недолго. Запад выбирает преемника
Рецепт вегетарианской запеканки из картофеля и тыквы
Русский солдат уже был в Париже и Берлине, настало время повторить
"Заступник": как мобильное приложение может обеспечить безопасность ребенка
Три эффективных упражнения для сушки ног
Эксперты рассказали, кому не подойдут британские кошки
Зрители рассказали, какой фильм Балабанова они считают худшим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников