Повредив Каховскую ГЭС, Киев больше всего навредил Кривому Рогу — родному городу Зеленского

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Повредив Каховскую ГЭС, Киев больше всего навредил родному городу президента Владимира Зеленского — Кривому Рогу.

Фото: https://t.me/rt_russian/160547

Об этом сообщает телеканал RT.

"Канал, снабжающий этот город водой, начинается непосредственно в районе Каховской ГЭС. Что такое город, оставшийся без воды? Это эпидемии и высокая смертность. Плюс эрозия почвы. Если нет полива, то какой там урожай? Они испортили себе ситуацию на много лет вперёд", — цитирует здание эколога, инженера-физика Илью Рыбальченко.

По его словам, подтапливать города и сёла будет не дольше двух с половиной дней — потом вода уйдёт.

Каховская ГЭС нижняя, шестая по счёту, до неё ещё пять подконтрольных Украине — именно там начались действия, связанные с повышением уровня воды, чтобы сбросом воды разрушить её быстрее, подытожил эксперт.

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