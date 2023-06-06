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Повредив Каховскую ГЭС, Киев больше всего навредил Кривому Рогу — родному городу Зеленского

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Мир

Повредив Каховскую ГЭС, Киев больше всего навредил родному городу президента Владимира ЗеленскогоКривому Рогу.

Повредив Каховскую ГЭС, Киев больше всего навредил Кривому Рогу — родному городу Зеленского
Фото: https://t.me/rt_russian/160547

Об этом сообщает телеканал RT.

"Канал, снабжающий этот город водой, начинается непосредственно в районе Каховской ГЭС. Что такое город, оставшийся без воды? Это эпидемии и высокая смертность. Плюс эрозия почвы. Если нет полива, то какой там урожай? Они испортили себе ситуацию на много лет вперёд", — цитирует здание эколога, инженера-физика Илью Рыбальченко.

По его словам, подтапливать города и сёла будет не дольше двух с половиной дней — потом вода уйдёт.

Каховская ГЭС нижняя, шестая по счёту, до неё ещё пять подконтрольных Украине — именно там начались действия, связанные с повышением уровня воды, чтобы сбросом воды разрушить её быстрее, подытожил эксперт.

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Удар по Каховской ГЭС: Техногенная катастрофа с серьёзными последствиями
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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