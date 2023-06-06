В Днепропетровске и Кривом Роге паника из-за проблем с водой после разрушения Каховской ГЭС

В Кривом Роге и Днепропетровске настоящая паника из-за разрушения Каховской ГЭС и начале проблем с водоснабжением города.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46718

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Народ начал массово скупать питьевую воду в магазинах, заполнять водой ванны и все имеющиеся ёмкости.

"Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза — все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", — цитирует издание властей Кривого Рога.

Напомним, поступили сообщения, что Каховская ГЭС полностью ушла под воду. В Новой Каховке уровень воды поднялся уже на десять метров, сообщил мэр Владимир Леонтьев.

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