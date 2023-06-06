Украинская армия не способна осуществить успешное контрнаступление. Об этом заявил американский аналитик Стивен Брайен в материале для Asia Times. Он подчеркнул, что в лучшем случае Киев ждёт патовая ситуация, однако, вероятнее всего, манёвры ВСУ приведут к краху режима Владимира Зеленского.
Кроме того, если боевые действия не прекратятся в ближайшее время, то власти Незалежной заплатят огромную цену материальными и людскими ресурсами, убеждён Брайен.
"Они атакуют одновременно на многих участках, но пока не добились ничего", — отметил он.
Российская армия возвела сложную оборону в Запорожье, которая простирается до Херсонской области. Брайен убеждён, что ВС РФ намерены блокировать наступающие силы ВСУ. В скором времени Россия ответит на манёвры Украины, считает аналитик.
"Русские ждут, пока украинцы выделят больше сил для борьбы. Тогда мы увидим больше российской артиллерии и авиации", — добавил он.
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