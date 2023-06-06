В ЕС разрешили вводить санкции в отношении членов семей предпринимателей из России

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Совет Европейского союза внес изменения в документ, регламентирующий режим санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: reklama-kuban.com

Теперь в санкционные списки можно добавлять членов семей бизнесменов из России.

Отметим, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о создании плана ответа стран Запада на случай эскалации конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, он выразил уверенность в том, что киевскому режиму будет оказываться поддержка так долго, как это потребуется.