El País: у НАТО появился новый план по поводу членства Украины

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США и их партнёры по НАТО вряд ли захотят сейчас принимать в состав Альянса Украину, потому что таким образом увеличится опасность военного противостояния с Россией. Такое мнение высказал журналист Мария Р. Саукильо в материале для издания El País.

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Публицист полагает, что надежды, которые питает Киев относительно скорейшего вступления в НАТО, едва ли оправдаются.

"Несмотря на надежды Киева как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне", — сказано в статье.

Предложение Киеву членства в НАТО будет способствовать нарастанию противостояния с РФ, а в Альянсе этого не хотят. На этом фоне Запад будет готов предложить Украине только частичные гарантии безопасности, и не более того, уверен автор.

При этом на Западе понимают, что такое предложение точно не понравится Киеву, который рассчитывает на большее.