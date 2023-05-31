Южнокорейский эксперт Асан Ян Ук: эффект от спутника КНДР в случае успешного запуска был бы ограниченным

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Военный эффект от спутника КНДР в случае успешного запуска, так или иначе, был бы ограниченным. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на научного сотрудника южнокорейского Института политических исследований Асана Ян Ука.

Фото: pixabay.com

Напомним, военный разведывательный спутник "Маллиген-1" ("Телескоп -1") был запущен в космос в 6:27 (0:27 мск) 31 мая. Однако, на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" возникла проблема. В итоге ракета упала в Жёлтое море. В Национальном агентстве космического развития КНДР инцидент объяснили ненадежностью новой системы двигателя.