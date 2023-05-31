Военный эффект от спутника КНДР в случае успешного запуска, так или иначе, был бы ограниченным. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на научного сотрудника южнокорейского Института политических исследований Асана Ян Ука.
Напомним, военный разведывательный спутник "Маллиген-1" ("Телескоп -1") был запущен в космос в 6:27 (0:27 мск) 31 мая. Однако, на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" возникла проблема. В итоге ракета упала в Жёлтое море. В Национальном агентстве космического развития КНДР инцидент объяснили ненадежностью новой системы двигателя.
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