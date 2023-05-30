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Baijiahao: Вашингтон серьёзно разгневал Путина, но катастрофа ждёт Зеленского

2:17
Мир

США оказывают существенное воздействие на отношения между Россией и Украиной, что привлекает все большее внимание со стороны СМИ. Китайское издание Baijiahao отмечает, что конфликт на Украине давно перерос рамки локального кризиса и стал частью широкомасштабной борьбы между двумя государствами.

Baijiahao: Вашингтон серьёзно разгневал Путина, но катастрофа ждёт Зеленского
Фото: Youtube

Оба государства обладают ядерным оружием и полностью осознают, что в случае открытой войны последствия будут катастрофическими для всех сторон.

Соединённые Штаты выбрали стратегию действовать через посредников, предоставляя вооружение и технику украинской армии. Однако США настаивали на том, что эта помощь предоставляется исключительно в целях обороны, а не для атак на российскую территорию.

Последние события, однако, разрушили эту "легенду", когда украинская диверсионная группа вторглась на территорию Белгородской области. Силы России справились с ними, однако обнаруженное американское вооружение и полученная разведкой информация подтверждает, что Соединённые Штаты были непосредственно вовлечены в диверсионную кампанию.

Вопрос о причастности США к инциденту оказался вызовом для американских властей, когда Москва предоставила доказательства использования американского вооружения диверсантами. США не смогли немедленно предоставить ясные объяснения. Белый дом заявил о необходимости "изучения информации".

Однако комментарий из Государственного департамента полностью расставил точки над "i" и показал, что США собираются свалить вину на руководство Украины. Госдепартамент заявил, что Соединённые Штаты не поощряют такие операции, но оставляют решение вопроса за Киевом.

Эксперты отмечают, что США не желают вступать в прямой вооружённый конфликт с Россией. В то же время, имидж страны, которая отворачивается от своих союзников, все более закрепляется за Штатами. В своей попытке успокоить президента Владимира Путина, американское руководство, возможно, свалит всю вину на Зеленского. Безусловно, такой развитие событий будет представлять для Зеленского серьёзную угрозу.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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