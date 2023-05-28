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МК: Боец ВС РФ "Мазур" проинформировал, почему участились обстрелы приграничных территорий России

1:50
Мир

Ситуация на востоке Украины продолжает оставаться сложной и напряжённой. Боец ВС РФ "Мазур" рассказал, почему участились обстрелы приграничных территорий России.

МК: Боец ВС РФ "Мазур" проинформировал, почему участились обстрелы приграничных территорий России
Фото: РИА Новости

За последнюю неделю жители Белгородской области столкнулись со страшными событиями. Проникновение диверсионно-разведывательной группы противника в Грайворонском округе 22 мая привело к обстрелу более десяти населённых пунктов. В результате происшествия один человек погиб, 13 получили ранения, а пожилая женщина скончалась от сердечной недостаточности во время эвакуации.

Военнослужащий с позывным "Мазур", находящийся в зоне СВО, выразил своё мнение относительно обстрелов. Он считает, что украинское руководство пытается ослабить оборону ВС РФ. Мазур в беседе с "МК" подчеркнул, что интенсивность обстрелов значительно возросла в последнее время. Это может быть психологической тактикой, направленной на создание страха и неуверенности у населения.

Военнослужащий также высказал предположение, что противник пытается расширить границы зоны СВО в сторону Белгородской области. Однако он добавляет, что эта идея нежизнеспособна, поскольку для противника необходимо не только проникнуть на территорию, но и удерживать её, что является сложной задачей.

Мазур также предложил увеличить группировку войск, участвующих в специальной операции, путём привлечения подразделений из Центрального и Восточного военных округов, которые находятся в отдалении от зоны конфликта. Такие подразделения могут обеспечить безопасность приграничных территорий и предотвратить ослабление обороны в зоне проведения специальных операций.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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