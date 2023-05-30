Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что "гневная" реакция российской стороны на его слова о поддержке Украины принесла ему "огромную радость". Ранее в Сети распространили ролик, на котором сенатор якобы назвал "убийство русских" лучшим вложением денег США.
Позже американские СМИ назвали видео, на котором Грэм заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что лучшим вложением денег США — "смерти русских", монтажом.
"Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев, приносит мне огромную радость", — написал Грэм на своей странице в Сети.
Правдиво ли видео с его заявлением, сенатор не подтвердил, но и не опроверг.
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