Американский сенатор Грэм обрадовался, что разозлил российских властей поддержкой Украины

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Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что "гневная" реакция российской стороны на его слова о поддержке Украины принесла ему "огромную радость". Ранее в Сети распространили ролик, на котором сенатор якобы назвал "убийство русских" лучшим вложением денег США.

Фото: By usbotschaftberlin - Senator Lindsey Graham takes part in the panel discussion: "Multilateralism in a Changing International Order", Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87247257

Позже американские СМИ назвали видео, на котором Грэм заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что лучшим вложением денег США — "смерти русских", монтажом.

"Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев, приносит мне огромную радость", — написал Грэм на своей странице в Сети.

Правдиво ли видео с его заявлением, сенатор не подтвердил, но и не опроверг.