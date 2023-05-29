Украинские власти смонтировали отрывки видео, где американский сенатор назвал "убийство русских" лучшим вложением, заявили СМИ.
Ранее в Сети появилось видео, где якобы американский сенатор Линдси Грэм заявил, что "смерти русских" — лучшее вложение денег США, а президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил политика за эти слова.
"Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора", — пишет Reuters.
Как уточняют авторы, позже Киев обнародовал полный разговор с американским сенатором, из которого стало понятно, что заявление Грэма "порезали" и смонтировали.
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