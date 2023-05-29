Киев смонтировал видео, где сенатор США говорит "о смерти русских"

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Украинские власти смонтировали отрывки видео, где американский сенатор назвал "убийство русских" лучшим вложением, заявили СМИ.

Фото: By usbotschaftberlin - Senator Lindsey Graham takes part in the panel discussion: "Multilateralism in a Changing International Order", Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87247257

Ранее в Сети появилось видео, где якобы американский сенатор Линдси Грэм заявил, что "смерти русских" — лучшее вложение денег США, а президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил политика за эти слова.

"Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора", — пишет Reuters.

Как уточняют авторы, позже Киев обнародовал полный разговор с американским сенатором, из которого стало понятно, что заявление Грэма "порезали" и смонтировали.