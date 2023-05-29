Жители украинской столицы сообщили о нескольких мощных взрывах и работе систем ПВО. Армия РФ продолжает наносить массированные удары по объектам ВСУ в Киеве.
Минувшей ночью бойцы ВС РФ использовали крылатые ракеты и беспилотники для поражения целей по всей Украине, включая Киев, Одессу и Кременчуг, а также в Львовскую, Винницкую, Кировоградскую, Хмельницкую, Черкасскую и Николаевскую области.
В администрации Киева заявили, что ВС РФ поразили объекты, расположенные в центральных районах города. Зафиксировано уже не менее 12 взрывов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.