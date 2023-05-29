Серия мощных взрывов прогремела в Киеве

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Жители украинской столицы сообщили о нескольких мощных взрывах и работе систем ПВО. Армия РФ продолжает наносить массированные удары по объектам ВСУ в Киеве.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Минувшей ночью бойцы ВС РФ использовали крылатые ракеты и беспилотники для поражения целей по всей Украине, включая Киев, Одессу и Кременчуг, а также в Львовскую, Винницкую, Кировоградскую, Хмельницкую, Черкасскую и Николаевскую области.

В администрации Киева заявили, что ВС РФ поразили объекты, расположенные в центральных районах города. Зафиксировано уже не менее 12 взрывов.