Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гладков: сразу несколько населённых пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ
Замглавы МИД России Грушко: Турция сыграла позитивную роль в зерновой сделке
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что долгое время испытывал неприязнь к Валерии
Россияне заявили о шоке от внешнего вида Пугачёвой на концерте Макаревича* в Израиле
Внедорожники УАЗ: Удовлетворение спроса Африки на надежные внедорожники
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский анонсировал скорое контрнаступление
Токаев не видит необходимости у Казахстана вступать в Союзное государство
В Ставропольском крае разоблачили мошенников, которые устраивали фиктивные ДТП
Киевляне сообщают о дыме в районе аэропорта "Жуляны": на улицы падают обломки ракет

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве

0:43
Мир

Жители украинской столицы сообщили о нескольких мощных взрывах и работе систем ПВО. Армия РФ продолжает наносить массированные удары по объектам ВСУ в Киеве.

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве
Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Минувшей ночью бойцы ВС РФ использовали крылатые ракеты и беспилотники для поражения целей по всей Украине, включая Киев, Одессу и Кременчуг, а также в Львовскую, Винницкую, Кировоградскую, Хмельницкую, Черкасскую и Николаевскую области.

В администрации Киева заявили, что ВС РФ поразили объекты, расположенные в центральных районах города. Зафиксировано уже не менее 12 взрывов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
Врач-кардиолог Варфоломеев перечислил гражданам РФ признаки сердечного приступа
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
Харьковчане устроили массовую драку во Львове из-за лозунга "Слава Украине"
Харьковчане устроили массовую драку во Львове из-за лозунга "Слава Украине"
Последние материалы
Мэр Киева Кличко: в центральных районах города прозвучали взрывы
Toyota представляет возможный GR Prius
Washington Post не исключает, что на стороне ВСУ могут сражаться тысячи наёмников из США
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве
Как сделать растворимый кофе вкуснее: секрет в лепестках жасмина
Mini отзывает почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания электропроводки
Тяпка, грабли и лопата: назначение садовых инструментов
Рогов: армия РФ пресекла попытку боевиков ВСУ зайти в село Лобковое в Запорожской области
Глава МИД Финляндии Хаависто: ОБСЕ находится на грани распада
Солнечная энергия впервые обгонит инвестиции в добычу нефти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников