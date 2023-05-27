По информации авторов телеграм-канала "ОперацияZ.Военкоры Русской весны", бойцам ВС РФ удалось продавить фронт в Харьковской области на два километра. Речь идёт о Купянском направлении: российская армия прошла вглубь в районе Масютовка — Лиман.
После того, как были успешно взяты оборонительные рубежи киевского режима в Масютовке, а также на близлежащих высотах, "Западная" группировка российских войск продолжила наступать. Под станцией "Молчаново" за Лиманом Первым штурмовики ЗВО ликвидировали взвод боевиков, а также три блиндажа и наблюдательный пост ВСУ.
Под населённым пунктом Кучеровка огнём из РСЗО "Град" поразили гаубицу Д-30 и уничтожили миномётный расчет врага.
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