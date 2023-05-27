Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Тверской области. Военный аналитик Михаил Рыбарь проинформировал о том, что два беспилотника-камикадзе боевиков ВСУ подвергли атаке нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь", расположенную к югу от населённого пункта Ерохино.
Вспыхнувший пожар был ликвидирован оперативно, но повреждены фасад и крыша здания маслоцеха. Инцидент обошелся без пострадавших.
НПС "Андреаполь" является одним из самых крупных производственных объектов Тверской области. Он обеспечивает стабильное функционирование нефтепровода "Дружба".
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