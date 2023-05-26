Донецк под огнём: боевики ВСУ продолжают наносить мощные ракетные удары по центру города

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Столица ДНР — Донецк — 26 мая уже в третий раз под огнём со стороны позиций боевиков ВСУ. По предварительной информации, в 11:26 "прилёты" украинских ракет зафиксированы в районе проспекта Дзержинского и торгового центра Green Plaza в Ворошиловском районе. Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z" сообщает, что ориентировочно снаряды упали на проспекте Лагутенко.

Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Информация о жертвах и пострадавших в результате очередного ракетного обстрела Донецка уточняется. Напомним, ранее в пятницу обстрелам со стороны киевского режима подвергся Калининский район города. Недалеко от Покровского рынка один человек погиб, двое получили тяжёлые ранения.