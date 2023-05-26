Мощный обстрел Донецка продолжается: число раненых растёт

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Боевики ВСУ только что повторно обстреляли столицу ДНР. Под мощный огонь со стороны позиций киевского режима уже во второй раз с утра, 26 мая, попал Калининский район Донецка.

По неподтверждённым данным, с тяжёлыми ранениями с места инцидента госпитализированы ещё два человека. Ранее стало известно о гибели 37-летней женщины.

Укронацисты продолжают вести огонь по мирным жилым кварталам, сообщает телеграм-канал "ДОНЕЦК Z".