Боевики ВСУ только что повторно обстреляли столицу ДНР. Под мощный огонь со стороны позиций киевского режима уже во второй раз с утра, 26 мая, попал Калининский район Донецка.
По неподтверждённым данным, с тяжёлыми ранениями с места инцидента госпитализированы ещё два человека. Ранее стало известно о гибели 37-летней женщины.
Укронацисты продолжают вести огонь по мирным жилым кварталам, сообщает телеграм-канал "ДОНЕЦК Z".
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.