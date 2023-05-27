РИА Новости: Соединённые Штаты Америки приготовились к обвалу фондового рынка в 2023 году

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Ситуация с американским государственным долгом, который становится неуправляемым, снова выходит из-под контроля. Продолжать заимствования не позволяет потолок. От конгресса требуют в очередной раз его поднять. Если это не сделать к июню, страна столкнётся с дефолтом. Прогнозируется, что в этом случае фондовый рынок рухнет на четыре процента. Экономика готовится к коллапсу, пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

Фото: akket. com

Министерство финансов приняло чрезвычайные меры для обеспечения непрерывности операций, в то время как Белый дом призвал конгресс внести изменения в законодательство. Эта проблема стала предметом торга между республиканцами и демократами.

В случае дефолта ВВП снизится на 6,1 процента, а 8,3 миллиона человек потеряют свои рабочие места. Некоторые аналитики утверждают, что эти цифры могут быть завышены с целью стимулирования переговоров между сторонами.

"Инфляция взлетит, доллар рухнет. Крупнейшие держатели облигаций США, такие как Китай, Япония и Великобритания, станут распродавать их по бросовым ценам. Весь мир побежит из долларовых активов. Скорее всего, в золото", — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Тяжёлые времена при таком развитии событий ждут всю мировую экономику.

Цены на фьючерсы на сырьё, включая нефть, упадут, что приведёт к проблемам для Китая — крупнейшего торгового партнёра США. Спрос на российские энергоресурсы также снизится, что повлияет на курс рубля. Всем развивающимся рынкам предстоит нелёгкая ситуация, отмечает Мильчакова.

Однако вероятность такого сценария всё же невелика: аналитики оценивают её не выше 0,5 процента. Когда государственный долг приближается к предельному уровню, обычно принимают решение о его поднятии, и заимствования продолжают увеличиваться с каждым днём.

Никто уже не сомневается в том, что процесс перехода всего мира на децентрализованную систему, независимую от доллара, будет ускоряться. Возникнут наднациональные валюты, включая такие, которые будут использоваться в странах БРИКС.

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