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"Нужно сделать всё, чтоб не появился Белгородский фронт": об опасности предупредил военкор Сладков

1:04
Мир

Известный военкор Александр Сладков проинформировал сегодня о том, что путешествует по Белгородской области, пытаясь понять, что происходит там на самом деле, и как репортёры могут помочь местным жителям.

"Нужно сделать всё, чтоб не появился Белгородский фронт": об опасности предупредил военкор Сладков
Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

"Территория удивляет. Всё чисто, ухоженно, все поля возделаны. Такое впечатление, что здесь какая-то территория абсолютного мира, — пишет Сладков в своём телеграм-канале. — На самом деле: обстрелы, гибель людей, разрушение, обстрелы со стороны Украины, попытки диверсионных групп ввергнуть эту территорию в кошмар".

По итогам встречи с губернатором Вячеславом Гладковым журналист указал на весьма интересную тему теробороны: тысячи человек, семь батальонов, горящих желанием получить разрешение на использование оружия.

По словам Сладкова, сегодня необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы "не появился Белгородский фронт". Он акцентировал внимание на том, что сама по себе эта "опасность не рассосётся".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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