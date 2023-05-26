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Военкор Сладков: украинским диверсантам сказочно повезло при набеге на Белгородскую область

0:53
Мир

Известный военкор Александр Сладков утверждает, что диверсионным группам из Украины просто "сказочно повезло" в ходе нападения на территорию Белгородской области.

Военкор Сладков: украинским диверсантам сказочно повезло при набеге на Белгородскую область
Фото: Инстаграм Александра Сладкова

"Деталей не раскрываю, хотя известны они мне достаточно подробно, — говорится в сообщении в телеграм-канале журналиста. — Мины, установленные на пути подхода, сгорели в полевом пожаре. Украинцы специально жгли траву перед заходом в Россию".

По словам Сладкова, на пути у диверсантов был и огромных размеров фугасный заряд. В случае опасности его должны были подорвать дистанционно. Военкор назвал инцидент "человеческим фактором" и выразил сожаление, что это "не произошло", иначе противника "порубило бы в капусту". В результате ДРГ киевского режима "заскочили верхом на собственной дерзости", резюмировал Сладков.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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