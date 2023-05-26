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TOK FM: поляков шокировало обращение украинских беженцев с детьми — насилие и алкоголь

1:05
Мир

Социальные службы Польши всё чаще получают сигналы о неблагополучных украинских семьях беженцев. Как правило, в них присутствует алкоголь, жестокое обращение с детьми и безнадзорность.

TOK FM: поляков шокировало обращение украинских беженцев с детьми — насилие и алкоголь
Фото: pixabay. com

Как рассказали работники соцзащиты в польском Люблине, дети остаются без присмотра и голодают, родители пьют.

"Получаем всё больше и больше сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными, — цитирует сотрудников TOK FM. — И, например, возбуждается уголовное дело, и мы снова встречаем женщину, о которой идёт речь, в состоянии алкогольного опьянения".

Кроме прочего, часто стала "всплывать" тема домашнего насилия. Как подчеркнули соцработники, в Польше не может идти и речи о рукоприкладстве, ни по отношению к взрослым, ни к детям. Однако украинки игнорируют это.

"Я много раз слышала от украинок, что в одной пощёчине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо", — резюмировала собеседница издания.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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