Социальные службы Польши всё чаще получают сигналы о неблагополучных украинских семьях беженцев. Как правило, в них присутствует алкоголь, жестокое обращение с детьми и безнадзорность.
Как рассказали работники соцзащиты в польском Люблине, дети остаются без присмотра и голодают, родители пьют.
"Получаем всё больше и больше сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными, — цитирует сотрудников TOK FM. — И, например, возбуждается уголовное дело, и мы снова встречаем женщину, о которой идёт речь, в состоянии алкогольного опьянения".
Кроме прочего, часто стала "всплывать" тема домашнего насилия. Как подчеркнули соцработники, в Польше не может идти и речи о рукоприкладстве, ни по отношению к взрослым, ни к детям. Однако украинки игнорируют это.
"Я много раз слышала от украинок, что в одной пощёчине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо", — резюмировала собеседница издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.