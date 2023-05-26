Гончаров рассказал о семи миллионах потенциальных диверсантов СБУ на территории России

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

После событий 2014 года в Россию въехали по меньшей мере семь миллионов украинцев, заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По его словам, вряд ли всех их можно назвать "любителями" российской стороны.

Фото: https:// discover-ukraine.info

Как подчеркнул Гончаров, не исключено, что большая часть давно завербована СБУ.

"Довольно-таки серьёзный процент тех, кто прибыл в нашу страну, прибыли сюда по обстоятельствам. А какая-то часть — это граждане, которые были завербованы СБУ", — пояснил собеседник Общественной Службы Новостей.

По словам Гончарова, кроме прочего, очень большой процент семей на территории России — смешанного типа, где один из родителей — бывший гражданин Незалежной. Сколько из них воспитывают детей в проукраинском ключе, неизвестно.

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