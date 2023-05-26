После событий 2014 года в Россию въехали по меньшей мере семь миллионов украинцев, заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По его словам, вряд ли всех их можно назвать "любителями" российской стороны.
Как подчеркнул Гончаров, не исключено, что большая часть давно завербована СБУ.
"Довольно-таки серьёзный процент тех, кто прибыл в нашу страну, прибыли сюда по обстоятельствам. А какая-то часть — это граждане, которые были завербованы СБУ", — пояснил собеседник Общественной Службы Новостей.
По словам Гончарова, кроме прочего, очень большой процент семей на территории России — смешанного типа, где один из родителей — бывший гражданин Незалежной. Сколько из них воспитывают детей в проукраинском ключе, неизвестно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.