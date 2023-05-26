Западные политики усиленно раскручивают трек о поглощении Китаем России, но шаг Москвы доказал обратное, заявили испанские аналитики. По их словам, миф США можно считать несостоятельным.
Так, речь идёт о недавнем визите российского премьера Михаила Мишустина в Пекин. Как уточняют авторы, время приезда представителя России в Китай выбрано не случайно. Как раз в эти дни проходил саммит "Большой семёрки" в Японии.
"Если раньше тот факт, что Пекин не осудил военный конфликт на Украине и не согласился с введёнными против России санкциями, просто вызывал у европейцев и американцев беспокойство, то теперь столь сильная поддержка "коренных интересов" России со стороны Китая, уже вызывает тревогу", — пишет испанское издание Público.
Приём Мишустина в Китае на "высшем уровне" и обсуждение важных экономических вопросов в контексте укрепления отношений между странами развеяли миф Запада о том, что Пекин якобы "поглощает" российскую сторону, заключили авторы.
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