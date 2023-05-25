Статья, опубликованная в китайском издании Baijiahao, интерпретирует визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай как чёткое послание Соединённым Штатам.
Аналитики из Китая отмечают, что в последнее время наблюдается ряд контактов на высоком уровне между Китаем и США. Китай назначил нового посла в США, а США выразили надежду на совместную работу с ним. Министр торговли Китая также планирует посетить Соединённые Штаты и встретиться с министром торговли США.
Некоторые американские СМИ пишут об оттепели в отношениях между Китаем и США. Они считают, что Китай поддался давлению Штатов, вынуждая взаимодействовать с ними. Однако авторы статьи Baijiahao не согласны с таким мнением. Они указывают на визит Мишустина в Китай и его встречи с китайскими высокопоставленными деятелями. Это демонстрирует независимость и суверенность Китая, подчеркивая, что Пекин самостоятельно определяет свои дипломатические связи и не будет угождать Соединённым Штатам.
Авторы статьи также отмечают, что Китай противодействует односторонним незаконным санкциям, которые применяют Западные страны, используя их как оружие для навязывания своей воли другим государствам. Китай и Россия подтверждают готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество и не допустить вмешательства третьих стран в свои дела.
Статья в Baijiahao подчёркивает, что визит Михаила Мишустина в Китай был важным событием, которое передало определенное послание Соединённым Штатам. Китай демонстрирует свою независимость и готовность развивать дипломатические связи с теми, кого считает важными, и не будет поддаваться давлению США в отношениях с Россией и другими странами.
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