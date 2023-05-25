Вашингтон не оставил РФ выбора в украинском вопросе из-за привычки не учитывать интересы других стран при выстраивании внешней политики. Об этом сообщил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, американские власти не всегда понимают даже собственные приоритеты на международной арене. Он убеждён в том, что Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине из-за неверного курса США.
"Мы не оставили президенту РФ Владимиру Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе", — отметил полковник в эфире передачи Straight Calls with Douglas Macgregor.
Как пояснил экс-советник главы Пентагона, российский лидер был готов урегулировать проблемы, связанные с Украиной, при помощи Минских соглашений, однако США так и не смогли заставить Киев выполнять обязательства в рамках договорённостей.
Ранее Макгрегор заявил, что Запад перестал верить в победу украинских войск после поражения в Артёмовске.
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