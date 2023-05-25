Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не оставили РФ выбора в украинском вопросе

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Вашингтон не оставил РФ выбора в украинском вопросе из-за привычки не учитывать интересы других стран при выстраивании внешней политики. Об этом сообщил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: sputnik-ossetia.ru

По его словам, американские власти не всегда понимают даже собственные приоритеты на международной арене. Он убеждён в том, что Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине из-за неверного курса США.

"Мы не оставили президенту РФ Владимиру Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе", — отметил полковник в эфире передачи Straight Calls with Douglas Macgregor.

Как пояснил экс-советник главы Пентагона, российский лидер был готов урегулировать проблемы, связанные с Украиной, при помощи Минских соглашений, однако США так и не смогли заставить Киев выполнять обязательства в рамках договорённостей.

Ранее Макгрегор заявил, что Запад перестал верить в победу украинских войск после поражения в Артёмовске.