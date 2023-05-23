Запад предоставит Украине статус особого члена НАТО, чтобы отправить американские самолёты F-16 в Киев. Об этом заявил военный аналитик Александр Михайлов. В таком случае Незалежная станет равноправным членом Североатлантического альянса и сможет получить истребители, по которым России нельзя будет наносить удары, указал он.
Кроме этого, США начнут оказывать давление на европейские страны, чтобы те поставили Украине свои F-16.
"Американцы меньше всего заинтересованы, чтобы на Украине падали и горели именно их поставки F-16. <…> Они перевалят ответственность на армии стран Европы", — объяснил Михайлов в беседе с URA.RU.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.