Михайлов заявил, что Запад даст Украине статус особого члена НАТО для поставки F-16

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Запад предоставит Украине статус особого члена НАТО, чтобы отправить американские самолёты F-16 в Киев. Об этом заявил военный аналитик Александр Михайлов. В таком случае Незалежная станет равноправным членом Североатлантического альянса и сможет получить истребители, по которым России нельзя будет наносить удары, указал он.

Фото: w-dog.ru

Кроме этого, США начнут оказывать давление на европейские страны, чтобы те поставили Украине свои F-16.

"Американцы меньше всего заинтересованы, чтобы на Украине падали и горели именно их поставки F-16. <…> Они перевалят ответственность на армии стран Европы", — объяснил Михайлов в беседе с URA.RU.