Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о поставках на Украину истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.
По словам политика, главная цель ООН — это скорейшее завершение конфликта на Украине в соответствии с нормами международного права.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон совместно с союзниками начнут подготовку украинских летчиков управлять самолетами F-16.
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