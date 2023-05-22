В ООН прокомментировали желание США передать Украине истребители F-16

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о поставках на Украину истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: w-dog.ru

По словам политика, главная цель ООН — это скорейшее завершение конфликта на Украине в соответствии с нормами международного права.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон совместно с союзниками начнут подготовку украинских летчиков управлять самолетами F-16.