Аналитик Mysl Polska Конюшевский заявил, что Польша фактически ведёт войну против России

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Польша в настоящее время ведёт необъявленную войну с Россией, так как Варшава превратилась в "игрушку" для Киева, заявил польский обозреватель Антоний Конюшевский.

Фото: https://t.me/rusvesnasu/24446

Российские власти, по его словам, прекрасно это осознают, но пока сохраняют сдержанность и осторожность.

"Кто сеет ветер, тот пожинает бурю. Это известно и России, с которой мы де-факто находимся в состоянии войны", — написал Конюшевский в издании Mysl Polska.

Обозреватель отметил, что абсурдный стратегический выбор Варшавы привел к тому, что любой исход украинского конфликта не несёт ничего хорошего для Польши. Он призвал власти наращивать контакты с Китаем, восстанавливать тесные отношения с Венгрией, сделать несколько примирительных жестов в сторону Белоруссии и приглушить военную пропаганду.