Лукашенко рассказал, что Россия ещё год назад готова была подписать мирный договор с Украиной

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Российская делегация ещё в апреле 2022 года была готова к подписанию договора с Украиной, чтобы урегулировать конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: РИА Новости

Он добавил, что Москва ради этого соглашалась на самые разнообразные требования Киева.

"На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась", — цитирует белорусского лидера издание БЕЛТА.

Заморожены переговоры были исключительно по инициативе украинской стороны, добавил Лукашенко.

"Как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор был выброшен в корзину", — подчеркнул он.

Президент Белоруссии уверен, что украинский конфликт завершится за столом переговоров, но чтобы остановить боевые действия нужно составить новое соглашение.