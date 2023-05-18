Российская делегация ещё в апреле 2022 года была готова к подписанию договора с Украиной, чтобы урегулировать конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он добавил, что Москва ради этого соглашалась на самые разнообразные требования Киева.
"На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась", — цитирует белорусского лидера издание БЕЛТА.
Заморожены переговоры были исключительно по инициативе украинской стороны, добавил Лукашенко.
"Как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор был выброшен в корзину", — подчеркнул он.
Президент Белоруссии уверен, что украинский конфликт завершится за столом переговоров, но чтобы остановить боевые действия нужно составить новое соглашение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.