France 24: ООН предупредила о риске эпидемии холеры, от которой пострадает миллиард человек

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Уже в ближайшее время более 40 мировых стран могут пострадать от глобальной эпидемии холеры, которая коснётся миллиарда человек, заявили в ООН, опираясь на выводы экспертов.

Фото: pixnio. com

Это заболевание относительно просто лечится, но темпы распространения среди беднейших слоёв населения могут превзойти возможности современной медицины, что сделает холеру "пандемией для бедных".

"По оценкам ВОЗ, миллиарду человек в 43 странах угрожает опасность заболевания холерой", — цитирует издание France 24 медицинского чиновника ООН Генри Грея.

Специалист отметил, что ещё год назад вспышки заболевание регистрировались в 15 странах, сейчас число государств, где медикам приходится сражаться с холерой, выросло до 24.