Уже в ближайшее время более 40 мировых стран могут пострадать от глобальной эпидемии холеры, которая коснётся миллиарда человек, заявили в ООН, опираясь на выводы экспертов.
Это заболевание относительно просто лечится, но темпы распространения среди беднейших слоёв населения могут превзойти возможности современной медицины, что сделает холеру "пандемией для бедных".
"По оценкам ВОЗ, миллиарду человек в 43 странах угрожает опасность заболевания холерой", — цитирует издание France 24 медицинского чиновника ООН Генри Грея.
Специалист отметил, что ещё год назад вспышки заболевание регистрировались в 15 странах, сейчас число государств, где медикам приходится сражаться с холерой, выросло до 24.
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