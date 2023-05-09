Генсек ООН Гутерриш заявил о нежелании европейцев помогать Киеву из-за беженцев с Украины

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Поддержка Украины в Европе слабеет из-за множества проблем, причиной которых стали украинские беженцы, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фото: graty.me

Развитые европейские страны охотно принимают украинских мигрантов, тогда как отношение к сирийским беженцам там совершенно иное. Выходцы из Сирии вынуждены селиться на юге ЕС, чем очень недовольны местные жители, пояснил он.

"Многие задаются вопросом, почему в этих странах Украина не очень сильно поддерживается, и правда в том, что в Европе есть двойственное отношение к иммиграции", — признался Гутерриш в интервью испанскому изданию El Pais.

Ранее стало известно, что Брюссель готов платить украинским беженцам даже после их возвращения на родину, лишь бы уговорить мигрантов вернуться в Незалежную.

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