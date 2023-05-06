Комиссия Евросоюза предложила странам Европы финансово замотивировать беженцев с Украины, чтобы побудить их уехать домой.
В Брюсселе готовы платить украинцам даже после возвращения на родину.
"Один из вариантов включает в себя способы "стимулирования добровольного возвращения", включая постоянное предоставление поддержки в течение определенного периода времени", — пишет ирландское издание Irish Examiner.
Власти ЕС планируют совместно с Киевом разработать программу реинтеграции украинских граждан и предупреждают, что отказавшиеся возвращаться потеряют право получить вид на жительство в европейской стране.
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