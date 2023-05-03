Politico: странам Европы грозят голод и войны за доступ к ключевому ресурсу

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В сельской местности Каталонии, Франции и Италии между жителями небольших населённых пунктов вспыхнуло несколько конфликтов из-за доступа к воде.

Фото: pixabay.com

Уже в ближайшие годы конкуренция за этот важнейший ресурс может привести к серьёзным межгосударственным спорам, вплоть до военных конфликтов.

Сильнейшая засуха 2021 года в Европе, когда обмелели Рейн, Дунай и Темза, что привело к значительным потерям урожая фермерскими хозяйствами, станет повторяться год из года, заявили климатологи изданию Politico.

Изменить ситуацию поможет десятилетие сильнейших дождей и снегопадов, но метеорологическая служба Германии предупреждает, что количество осадков до 2030 года будет только уменьшаться.

Авторы материала отмечают, что нехватка воды уже приводит к политическим проблемам и конфликтам, количество и размах которых продолжат ежегодно расти.

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