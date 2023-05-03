Оценить качество воды может любой россиянин без специальных приборов, заявила старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Подзорова.
Так, показателем качества воды из-под крана станут:
"Вода не должна иметь постороннего или резкого запаха, например, хлорки. Важны также цвет воды и наличие осадка", — пояснила химик "Прайму".
По словам эксперта, если вода содержит много железа, она будет иметь металлический вкус. Чтобы проверить на ржавчину, воде необходимо дать отстояться — жидкость приобретёт коричневатый цвет. Если же в водопроводной воде много щёлочи, то об этом расскажут серые или белые пятна на посуде.
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