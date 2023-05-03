Химик Подзорова назвала гражданам из РФ три способа проверить воду на качество

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Оценить качество воды может любой россиянин без специальных приборов, заявила старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Подзорова.

Фото: REX/ Shutterstock

Так, показателем качества воды из-под крана станут:

цвет,

запах,

вкус.

"Вода не должна иметь постороннего или резкого запаха, например, хлорки. Важны также цвет воды и наличие осадка", — пояснила химик "Прайму".

По словам эксперта, если вода содержит много железа, она будет иметь металлический вкус. Чтобы проверить на ржавчину, воде необходимо дать отстояться — жидкость приобретёт коричневатый цвет. Если же в водопроводной воде много щёлочи, то об этом расскажут серые или белые пятна на посуде.

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