Глава МИД Венгрии Сийярто признал, что санкции против РФ больше навредили Европе

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о неэффективности антироссийских санкций.

Фото: РИА Новости

Сийрято подчеркнул, что санкции создали массу трудностей для стран ЕС. Среди них министр особенно выделил рост инфляции, рост цен на энергоносители и продовольствие.

"Венгрия открыто выступает за преодоление данной санкционной политики, несмотря на то, что мы сейчас представляем взгляды меньшинства в Европе", — цитирует Сийрято РИА "Новости".

Венгерский политик подчеркнул, что раньше европейские страны чувствовали себя стабильно, благодаря дешёвым энергоресурсам из России и доступа к высокоразвитым технологиям. Однако начало боевых действий на Украине перечеркнуло этот путь.