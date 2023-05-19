Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о неэффективности антироссийских санкций.
Сийрято подчеркнул, что санкции создали массу трудностей для стран ЕС. Среди них министр особенно выделил рост инфляции, рост цен на энергоносители и продовольствие.
"Венгрия открыто выступает за преодоление данной санкционной политики, несмотря на то, что мы сейчас представляем взгляды меньшинства в Европе", — цитирует Сийрято РИА "Новости".
Венгерский политик подчеркнул, что раньше европейские страны чувствовали себя стабильно, благодаря дешёвым энергоресурсам из России и доступа к высокоразвитым технологиям. Однако начало боевых действий на Украине перечеркнуло этот путь.
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