Киев усугубляет взаимоотношения с Будапештом, принимая враждебные решения и меры по отношению к европейской стране. В связи с этим Украине, как сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, будет сложно рассчитывать на их помощь. Такое заявление было сделано после встречи в Вене с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.
"От нас ждут дальнейших экономических жертв, в то время как Украина становится всё более враждебной по отношению к Венгрии".
Венгрии не нравится получать со стороны Украины ряд угроз: правительство Будапешта намерено отвечать в соответствующем масштабе. Так, на заявление о внесении банка ОТР в список "международных спонсоров войны" Сийярто ответил неодобрением транша, или же доли займа, Украине из Фонда мира.
Ранее в СМИ поступила информация о планируемом взрыве нефтепровода "Дружба" со стороны Киева.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.