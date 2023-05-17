Глава МИД Сийярто назвал действия Украины по отношению к Венгрии всё более враждебными

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Киев усугубляет взаимоотношения с Будапештом, принимая враждебные решения и меры по отношению к европейской стране. В связи с этим Украине, как сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, будет сложно рассчитывать на их помощь. Такое заявление было сделано после встречи в Вене с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Фото: РИА Новости

"От нас ждут дальнейших экономических жертв, в то время как Украина становится всё более враждебной по отношению к Венгрии".

Венгрии не нравится получать со стороны Украины ряд угроз: правительство Будапешта намерено отвечать в соответствующем масштабе. Так, на заявление о внесении банка ОТР в список "международных спонсоров войны" Сийярто ответил неодобрением транша, или же доли займа, Украине из Фонда мира.

Ранее в СМИ поступила информация о планируемом взрыве нефтепровода "Дружба" со стороны Киева.