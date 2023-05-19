Wyborcza: поляки прогнали поющих гимны украинских активистов с главной площади Кракова

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Граждане Польши прогнали с главной площади Кракова украинцев, которые каждый день организовывали различные акции, сообщает Wyborcza.

Фото: gas-kvas. com

По информации издания, территория рядом с памятником писателю Адаму Мицкевичу стала площадкой для регулярных манифестаций. Отмечается, что беженцы приходили на акции с украинскими флагами, а также "пели гимны".

Как уточняет газета, польские националисты, выступающие против подобных мероприятий, провели собственную акцию с девизом "Не отдать Адама иноземцам". Граждане Польши напомнили украинцам про Волынскую резню и попытались заблокировать движение мигрантов к памятнику.

Подводя итоги акции, журналисты Wyborcza пришли к выводу, что поляки "отвоевали" памятник Мицкевичу у беженцев.

В конце апреля в разных городах Польши состоялись массовые митинги с требованием остановить украинизацию государства. Журналист Руслан Осташко считает, что у рядовых граждан страны "лопнуло терпение".