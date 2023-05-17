Западные страны отказываются учитывать интересы России в украинском конфликте, а потому своими действиями не помогают урегулировать кризис, заявил политический эксперт из ФРГ Йоханнес Варвик.
По его словам, Москва ещё два года назад предупреждала об имеющихся "красных линиях", но Запад их с лёгкостью пересёк, так как не собирался учитывать баланс интересов.
"Учитывая серьёзные разрушения, огромные потери сторон и всё ещё значительный потенциал эскалации (украинского конфликта. — Прим. ред.) наивно полагать, что западный путь имел или может иметь успех", — написал Варвик в издании Frankfurter Allgemeine.
В частных беседах с западными политиками, отметил эксперт, всё чаще можно слышать об ошибочности курса и "горькое осознание" того факта, что Киев находится в сфере влияния России.
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