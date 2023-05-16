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Подберёзкин заявил, что Запад объявит войну России, если даст Киеву истребители F-16

2:10
Мир

Если Запад прислушается к просьбам Киева и передаст ВСУ 50 истребителей F-16, значит США и Европа объявят войну России. Но у ВС РФ есть множество систем для уничтожения этих самолётов, заявил Pravda.Ru директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин.

Подберёзкин заявил, что Запад объявит войну России, если даст Киеву истребители F-16
Фото: Splash/ All Over

Он отметил, что пока западные страны не горят желанием передавать Киеву дорогостоящие истребителя.

"Такого лютого желания пока что ни у одной страны нет. Потом это ведь большая поставка. То есть F-16 — это дорогие самолёты стоимостью десятки миллионов долларов каждый", — пояснил эксперт.

Даже лучшим украинским лётчикам понадобится минимум полгода, добавил специалист, чтобы пересесть с советских самолётов на новую модель истребителя.

Также необходимо понимать, подчеркнул он, что передача наступательного вооружения армии противника будет означать объявление войны России.

"Есть еще слабая граница между прямыми военными действиями и оказанием помощи одному из участников (конфликта. — Прим. ред.). И эта слабая граница в данном случае просто исчезнет", — напомнил Подберёзкин.

Но даже современные западные самолёты не смогут изменить расклад сил в зоне СВО, так как у ВС РФ есть множество инструментов для их уничтожения, отметил специалист.

"Все наши системы противовоздушной обороны: "Торы" ближней дальности, "Буки" средней дальности, C-300, С-400, тем более С-500, создавались именно для того, чтобы бороться с массированными налётами истребителей-бомбардировщиков F-16 и F-15. Поэтому они, конечно, будут уничтожаться", — резюмировал Подберёзкин.

Ранее советник главы Минобороны Украины пожаловался западным союзникам, что ВСУ "нечем остановить" российскую авиацию, потому Киеву срочно требуются 50 истребителей F-16.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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