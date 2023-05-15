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Пользователей Twitter* рассмешил снимок обнимающихся Риши Сунака и Владимира Зеленского

1:05
Мир

Пользователи Twitter* оценили совместный снимок британского премьера Риши Сунака с руководителем Украины Владимиром Зеленским.

Пользователей Twitter* рассмешил снимок обнимающихся Риши Сунака и Владимира Зеленского
Фото: Instagram* Риши Сунака / rishisunakmp

Комментаторы поделились, что их рассмешила эта фотография. По их словам, на снимке запечатлена "агония любви". При этом некоторые пользователи порекомендовали Сунаку "проверить карманы" после объятий с президентом Украины.

"Такой стыд, что у меня аж зубы скрипят", — написал один из комментаторов.

С ним согласились и другие читатели. Они добавили, что снимок Сунака и Зеленского получился очень странным.

Ранее читатели Daily Mail раскритиковали главу Украины из-за его визита в Лондон. Как подчеркнули британцы, Зеленский никогда не устанет просить оружие и боеприпасы у других стран. Подписчики призвали Сунака не вмешиваться в украинский конфликт.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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