Пользователей Twitter* рассмешил снимок обнимающихся Риши Сунака и Владимира Зеленского

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Пользователи Twitter* оценили совместный снимок британского премьера Риши Сунака с руководителем Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Instagram* Риши Сунака / rishisunakmp

Комментаторы поделились, что их рассмешила эта фотография. По их словам, на снимке запечатлена "агония любви". При этом некоторые пользователи порекомендовали Сунаку "проверить карманы" после объятий с президентом Украины.

"Такой стыд, что у меня аж зубы скрипят", — написал один из комментаторов.

С ним согласились и другие читатели. Они добавили, что снимок Сунака и Зеленского получился очень странным.

Ранее читатели Daily Mail раскритиковали главу Украины из-за его визита в Лондон. Как подчеркнули британцы, Зеленский никогда не устанет просить оружие и боеприпасы у других стран. Подписчики призвали Сунака не вмешиваться в украинский конфликт.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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