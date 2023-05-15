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Читатели Daily Mail осудили приезд Зеленского в Британию на встречу с Сунаком

1:10
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский никогда не устанет требовать от руководителей других стран новых поставок оружия и боеприпасов. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Читатели Daily Mail осудили приезд Зеленского в Британию на встречу с Сунаком
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Комментируя встречу Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, пользователи назвали главу Украины "попрошайкой". Они предположили, что США стали сокращать военную поддержку Киева. Именно поэтому Зеленский направился в Лондон, считают комментаторы.

"Улыбчивый прислужник любит тратить чужие деньги", — написал житель Британии.

Кроме того, читатели DM обрушились с критикой на Сунака. Британцы сочли его "предателем народа". Они добавили, что премьер-министр, продолжая помогать Украине, способен привести страну к серьёзному экономическому кризису. Как пояснили подписчики, Лондон лезет не в свой конфликт.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов допустил, что Великобритания после предоставления дальнобойных ракет Киеву станет опустошённой территорией.

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Зеленский заявил о "последней черте" для переговоров с Россией
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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