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Forbes: Россия нанесла жёсткие удары по артиллерии НАТО на Украине

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Россия эффективно выводит из строя артиллерию украинской армии. Кроме того, под огонь ВС РФ всё чаще попадает военная техника, которую Киев получил со стороны Запада. Об этом заявил американский аналитик Крейг Хупер.

Forbes: Россия нанесла жёсткие удары по артиллерии НАТО на Украине
Фото: redstar.ru

Украина получила 390 единиц буксируемой артиллерии и 440 самоходных орудий НАТО. "Большие пушки" Североатлантического альянса хорошо показали себя в боевых действиях, однако оказались беззащитны перед артиллерийским огнём, признал эксперт.

"Потери Украины очень жёсткие. Из примерно 152 больших 155-мм буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены", — указал Хупер в материале для Forbes.

Российские войска ликвидируют и самоходную артиллерию, особенно страдают британские AHS Krab и американские M109.

"Из более чем 180 поставленных, по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены", — отметил Хупер.

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СУЗДАЛЬЦЕВ: "Ждите ВС РФ на Западной Украине. Скоро"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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