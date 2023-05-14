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The Spectator: НАТО открывает новую линию фронта из-за козыря России в Чёрном море

1:34
Мир

В последнее время в районе Чёрного моря происходят тревожные инциденты. Недавно американский беспилотник MQ-9 Reaper рухнул в воды. Затем польский самолёт L-410 едва не потерпел крушение. После в небе был замечен самолёт радиоэлектронной разведки RAF Boeing RC-135 Rivet. По мнению почётного профессора Калифорнийского университета Марка Галеотти, западная авиация не просто так активизировались над западной частью Чёрного моря.

The Spectator: НАТО открывает новую линию фронта из-за козыря России в Чёрном море
Фото: Вадим Савицкий

"Во многих отношениях это настоящая линия фронта между НАТО и Россией", — указал он в материале для The Spectator.

Профессор полагает, что именно в этом регионе происходят самые опасные события. Российский флот использует это пространство для нанесения ракетных ударов по целям на Украине, нервируя НАТО своим присутствием. Однако главным раздражающим фактором для Североатлантического альянса является главный козырь России — Крым.

"До тех пор, пока он остаётся не только российским, но и сильно милитаризованным, Чёрное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы", — предупредил Галеотти.

Более того, страны НАТО запустили кампанию FONOP — "Действия, которые обеспечивают свободное судоходство". Аналитик подчеркнул, что на самом деле Запад интересует не судоходство. НАТО планирует держать воды Чёрного моря под контролем и оспорить влияние России в регионе.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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