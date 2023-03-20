Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма

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США возобновили полёты своих разведывательных беспилотников над Чёрным морем и отправили в регион дрон RQ-4 Global Hawk. Однако после инцидента с MQ-9 Reaper траектория полёта изменена.

Эксперты газеты ВЗГЛЯД полагают, что Пентагон поменял маршрут из-за того, что первый БПЛА мог рухнуть не воды Чёрного моря, а на территорию Крыма. Однако американцы продолжают утверждать, что падение беспилотника MQ-9 произошло по вине российского Су-27.

По мнению военного лётчика, генерал-майора Владимира Попова, техника могла отказать в результате большой турбулентности. Однако даже в таком случае беспилотник мог долететь до территории полуострова, если бы американцы сами не направили его в воду, указал он.

"То есть он мог быть уничтожен в воздухе, чтобы не попасть в руки российских специалистов на суше", — отметил Попов.

Ранее Пентагон опубликовал видео инцидента около берегов Крыма, на котором самолёт якобы сбрасывает топливо на дрон. Военные лётчики убеждёны, что видео Пентагона является либо подделкой, либо хорошо отредактированным материалом.

Во-первых, в США утверждали, что взаимодействие Су-27 и MQ-9 длилось около получаса. Однако продолжительность опубликованных кадров составляет всего три минуты.

Во-вторых, Вашингтон обвинил истребитель в сбросе керосина на дрон, но на большой высоте включение форсажа очень похоже на аварийный сброс топлива.

В-третьих, попадание довольно лёгкого беспилотника в спутную струю вышедшего на форсаж тяжёлого самолёта приводит к высокой турбулентности. На американском видео нет ничего подобного, камера работает стабильно, а картинка не трясётся.