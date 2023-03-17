Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk провёл разведывательную операцию над Чёрным морем. Однако он не вошёл в запретную зону, границы которой ранее пересёк MQ-9 Reaper перед тем, как рухнул в море.
Изначально дрон был зафиксирован у побережья Румынии, далее взял курс на южную часть Чёрного моря. RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла, которая расположена в Италии.
На данный момент над Румынией находятся самолёты ЕР-3Е Aries II, и RC-135W River Joint авиации ВМС и ВВС США.
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