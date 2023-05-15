19FortyFive: США следует беспокоиться из-за нового партнёра России

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Вашингтон должен опасаться укрепления связей России с будущим "ядерным" партнёром, заявили аналитики.

Фото: ua.news

По мнению американских СМИ, партнёрство России и Ирана может нанести Штатам серьёзный ущерб, в том числе и в контексте "ядерной сделки".

"Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси", — пишет 19FortyFive.

По данным СМИ, США рискуют собственной нацбезопасностью, если отношения Москвы и Тегерана продолжат укрепляться.

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