Al Mayadeen: Россия развеяла популярный миф о могуществе Запада

России удалось развеять популярный миф о "могуществе и непобедимости" Запада, заявили арабские аналитики. По их мнению, исход спецоперации на Украине определит судьбу человечества на десятки лет вперёд.

Запад всеми силами пытается насолить российской стороне, однако, ни военное вмешательство в украинский конфликт, ни экономические санкции не дали эффекта.

Кризис между Москвой и западными странами дал Москве "карты в руки" и открыл двери для новых партнёров:

Китая,

Индии,

Ирана.

"Страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчётах, обрекая американский доллар на гибель, — пишет Al Mayadeen. — Всем, кто ещё верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном".

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